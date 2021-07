Computerspecialisten berekenen: 52 procent kans dat Rode Duivels EK-finale halen, Engeland topfavoriet

Weet u nog hoe ze aan de KUL correct voorspelden dat België in de 1/8ste finales Portugal voor de voeten geschoven zou krijgen? Wel op de Leuvense Universiteit is er de laatste dagen weer duchtig gegoocheld met cijfertjes. Alle kwartfinales van het EK werden 20.000 keer gesimuleerd en op basis van die uitkomsten werd het meest waarschijnlijke vervolg van het EK uitgerold, helemaal tot aan de finale op 11 juli in Wembley. Wel, dames en heren, als het van de computerspecialisten aan de KUL afhangt, bedraagt de kans dat de Rode Duivels daar in de finale staan 52%. De kans dat we ook effectief voor het eerst in onze geschiedenis Europees Kampioen zullen worden, is voor aanvang van de kwartfinales 41%.

‘The Road to the Final’ voor de Duivels ziet er als volgt uit. Beginnen doen we dus vanavond in München tegen Italië. Als de Rode Duivels die match 100 keer zouden spelen, zouden ze 66 keer doorgaan naar de halve finale, een kwalificatiekans van 66% dus.

De simulaties zijn gebaseerd op een groot aantal parameters, waarvan de prestaties op dit EK het zwaarst doorwegen. Maar ook de uitslagen van de recente EK- en WK-kwalificatiewedstrijden worden meegenomen. Alsook de prestaties in de Nations League en de vriendschappelijke matchen. Logischerwijs wordt er minder gewicht geven aan resultaten in oefenwedstrijden.

Gesteld dat de Rode Duivels de Italiaanse klip weten te omzeilen wacht op 6 juli om 21u op Wembley de winnaar van het duel tussen Spanje en Zwitserland. Volgens de kansberekening is Spanje favoriet voor een plek in de halve finale tegen België. 60% voor La Roja tegenover 40% voor Zwitserland. Om aan te geven dat niet alles altijd volgens plan verloopt: Zwitserland had volgens de berekeningen maar 18% kans om wereldkampioen Frankrijk uit te schakelen, maar ze stuurden Mbappé en co toch naar huis. Aan de andere kant van de tabel wordt de meest waarschijnlijke halve finale er eentje tussen Engeland en Denemarken. De kans dat de Engelsen Oekraïne uitschakelen in Rome is 69%. De statistische waarschijnlijkheid dat Denemarken zich in Baku voorbij Tsjechië knokt is kleiner, maar bedraagt nog altijd 61%.

Als we het ‘all the way’ tot de finale gaan, dan is Engeland onze meest waarschijnlijke tegenstander met 46%, er is een kans van 30% dat we in de finale uitkomen tegen Denemarken en 12% dat Oekraïne onze laatste horde wordt op weg naar een eerste Europese titel. Let the games begin!

Kansen op Halve finale - Finale - Europees Kampioen

België - 66% - 52% - 41%

Italië - 34% - 25% - 19%

Engeland - 69% - 46% - 13%

Spanje - 60% - 17% - 12%

Denemarken - 61% - 30% - 8%

Zwitserland - 40% - 6% - 3%

Tsjechië - 39% - 12% - 2%

Oekraïne - 31% - 12% - 1%

