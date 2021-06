‘Coach’ Griezmann haalt Mbappé naar Newcastle voor 134 miljoen, maar die wil daar niet van weten: “Het is daar niet warm, hé...”

Premier League, FA Cup, Champions League, Community Shield en Super Cup. ‘t Is een palmares waar menig voetbaltrainer alleen maar van kan dromen. Niet Antoine Griezmann, die in de populaire voetbalgame Football Manager in 2027 al dat eremetaal in zijn prijzenkast heeft staan, nota bene als trainer van Newcastle, in het echte leven een middenmoter. Dat vertelt hij zelf vol trots aan de sociale mediamanager van het Franse elftal. “Vijf titels. Wat een coach! Ik sta nu in het pantheon van het Engelse voetbal.”