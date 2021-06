Christian Eriksen post eerste bericht na hartstilstand: “Ik voel me goed, gezien de omstandigheden”

Na wat er zich zaterdag afspeelde in Kopenhagen, lijkt Eriksen goed herstellende te zijn. “Ik voel me goed, gezien de omstandigheden. Ik moet nog enkele onderzoeken ondergaan, maar ik voel me wel oké. Vanaf nu zal ik voor Denemarken supporteren in de komende wedstrijden. Hartelijk bedankt voor de vele steunbetuigingen die ik in ontvangst mocht nemen van over heel de wereld. Dat betekent veel voor mij en mijn familie.” Opvallend: op nog geen drie kwartier tijd verzamelde de post al een miljoen likes en 56.000 commentaren in de vorm van vooral boodschappen van steun.

Het is de eerste persoonlijke boodschap van Eriksen nadat de ploegmakker van Romelu Lukaku bij Inter zijn Nederlandse manager Martin Schoots in het Italiaanse Gazzetta dello Sport hem liet citeren. “Ik voel me nu beter, maar ik wil begrijpen wat er gebeurd is”, luidde de boodschap van Eriksen. “Ik wil jullie allemaal bedanken voor wat jullie voor me gedaan hebben.”

Eriksen stuikte zaterdag kort voor het einde van de eerste helft van het EK-duel tussen Denemarken en Finland in elkaar. De middenvelder van Inter werd een tiental minuten op het veld gereanimeerd. Bij het verlaten van het stadion was Eriksen bij bewustzijn. Hij werd overgebracht naar het Rigshospitalet in Kopenhagen voor verdere verzorging en onderzoeken.

Levensreddende eerste hulp

Van daar stuurde hij eerder al een geruststellend berichtje naar zijn ploegmaats van de Deense nationale ploeg en Inter. Een verklaring voor zijn plotse hartfalen is er nog niet. Eergisteren zei de dokter van de Deense nationale ploeg, Morten Boesen, dat de speler een hartstilstand had gekregen en op het veld levensreddende eerste hulp moest krijgen. Volgens de arts werd Eriksen met één schok van de defibrillator weer tot leven gewekt, en is zijn toestand nu stabiel.

Volledig scherm Eriksen was bij bewustzijn toen hij van het veld werd gereden op een draagberrie. © AFP

Maar de oorzaak van het hartfalen is dus nog niet bekend, eerdere cardiologische onderzoeken hadden nooit problemen aan het licht gebracht. “Voor veel spelers begint het verwerkingsproces nu pas, nu ze weten dat het goedkomt met Christian”, zei bondscoach Kasper Hjulmand. “Christian voelt zich zelfs klaar om te spelen. Al moet hij nu vooral rusten.” Eriksen blijft nog een paar dagen ter observatie in het ziekenhuis, maar hij is buiten levensgevaar.

Supporteren tegen Duivels

“We hebben elkaar gesproken. Christian was in een vrolijke stemming, het gaat goed met hem. Nu moet hij herstellen, zijn vrouw en zijn ouders zijn bij hem”, zegt Schoots. De middenvelder zal de volgende EK-wedstrijden van Denemarken volgen, komende donderdag tegen de Rode Duivels en volgende week maandag tegen Rusland. “In ieder geval wil hij zijn ploeg tegen België als supporter steunen.” Schoots liet niet weten of Eriksen dan in het Parken Stadium aanwezig zal zijn.

Volledig scherm Christian Eriksen, hier op een archiefbeeld met zijn partner Sabrina en hun twee kindjes. © Instagram

