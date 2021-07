Chiellini komt terug op episode met Alba en vergelijkt België en Spanje: “Tegen Rode Duivels verloren we nooit de controle”

EK VoetbalCapitano Giorgio is er klaar voor. Italië kijkt zondag op Wembley Engeland in de ogen voor de finale van het EK voetbal . Steunpilaar Chiellini blikte in aanloop nog eens terug op het afgelegde EK-parcours van de Azzurri. “Spanje deed ons meer pijn dan België.”

In een team zonder absolute sterren is hij misschien wel degene die eruit springt. Zeker na de manier waarop hij Jordi Alba onder de mat blufte in aanloop naar de strafschoppenreeks tussen Italië en Spanje in de halve finales van het EK. Giorgio Chiellini (36) is een man uit één stuk. Aan de ene kant een blok graniet, aan de andere kant een vat vol passie en emotie voor het edele voetbalspelletje. Doctorandus ook en al jaren één van de grote mannen in de defensie bij Juventus.

In een interview voor de UEFA-rechtenhouders kwam Chiellini in de aanloop naar de finale nog eens terug op hét moment in Italië-Spanje. “Bij de toss zei de scheidsrechter dat de rode kant betekende dat we voor de Italiaanse fans zouden trappen, blauw was voor Spanje. Toen het rood werd, dacht Jordi dat hij gewonnen had, maar dat was niet zo en daar heb ik hem lachend op gewezen. (lacht) Er is eigenlijk meer over gezegd en geschreven dan dat er in werkelijkheid gebeurd is.”

Italië zou het in de strafschoppenserie uiteindelijk halen van Spanje. De Squadra staat zo na 2012 en 2000 opnieuw in de finale van het EK. Opvallend: Italië won nog maar één keer en wel in 1968. Chiellini: “In de finale staan is een droom die uitkomt. In de aanloop naar het toernooi dachten we dat bondscoach Mancini gek was toen hij ons vertelde dat we er rekening mee moesten dat we het toernooi kunnen winnen. Nu zijn we er eigenlijk maar een paar centimeter van verwijderd.”

Italië werkte zich in de knock-outfase achtereenvolgens voorbij Oostenrijk, België en Spanje. “Tegen de Rode Duivels hadden we het moeilijk in het laatste kwartier, maar we hadden controle over de wedstrijd. Spanje deed ons van alle tegenstanders het meest pijn. Ze hadden balbezit en ze zetten ook 90 minuten lang druk. Normaal willen wij graag het spel domineren, maar tegen Spanje was dat niet mogelijk. In die drie jaar onder Mancini kwamen we geen sterkere tegenstander tegen.”

Of Engeland een even taaie brok wordt, kan Chiellini niet zeggen. “Ik had Frankrijk in de finale verwacht, want zij waren de grote favoriet. Erna had ik Engeland gezet. Ze hebben kwaliteit, gestalte en organisatie in hun team. In het WK waren ze ook al bij de laatste vier en met Kane zal ik zondag een taaie spits tegenover me krijgen. Maar er is meer. Engeland hield tegen Denemarken Sancho, Rashford, Foden en Grealish op de bank. Dat toont dat ze talent genoeg hebben. Het wordt een match op het scherp van de snee.” “

