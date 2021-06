Chief medical officer van spelersvakbond FIFPRO: “Geloof niet dat Denen nog optimaal kunnen presteren”

EK voetbal Lukaku krijgt navolging: ook andere (ex-)ploegmaats steunen Eriksen met hun doelpunten­vie­ring

13 juni Er kwamen gisteravond en afgelopen nacht ook buiten Europa enkele (ex-)ploegmaats van Christian Eriksen in actie. En net als Romelu Lukaku eerden zij de Deen van Inter met hun doelpuntenviering. Heung-Min Son (Tottenham) bezorgde Zuid-Korea vanaf de stip de volle buit in de WK-kwalificatiematch tegen Libanon en toonde voor de camera het nummer 23, waarmee Eriksen speelde bij Spurs. Inter-verdediger Achraf Hakimi scoorde dan weer de enige goal in het oefenduel tussen Marokko en Burkina Faso en vierde door het nummer 24 te tonen. Dat is het huidige rugnummer van de Deen bij Inter.