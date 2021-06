Burgemeester München wil stadion verlichten met regenboogkleuren tijdens EK-wedstrijd Duitsland-Hongarije

Hongarije speelt woensdag in München de laatste groepswedstrijd tegen Duitsland. De gemeenteraad wil dat aangrijpen om te protesteren tegen de omstreden wet. “Wij staan voor diversiteit, tolerantie en echte gelijkheid in sport en in de gehele maatschappij”, staat in de motie die werd ingediend. “Ter gelegenheid van de wedstrijd tussen Duitsland en Hongarije wil de raad een zichtbare boodschap van solidariteit sturen naar de LGBT-gemeenschap in Hongarije, die te lijden heeft onder de recente wetgeving die door de Hongaarse regering is aangenomen.” Reiter noemt het voorstel “een belangrijk teken van tolerantie en gelijkheid” en hoopt groen licht te krijgen van de UEFA.

Disciplinair onderzoek

Ook tegen de Duitse doelman Manuel Neuer liep een onderzoek, omdat de aanvoerder van het Duitse elftal een aanvoerdersband in regenboogkleuren draagt. Volgens de reglementen moeten de aanvoerders op het EK armbanden dragen die door de UEFA zijn verstrekt. Neuer daarentegen gebruikt al sinds de oefeninterland tegen Letland op 7 juni in Düsseldorf een band in regenboogkleuren, als uiting van diversiteit, openheid en tolerantie en tegen haat en uitsluiting. “De boodschap is duidelijk: we zijn kleurrijk”, aldus de Duitse voetbalbond DFB, die een boete riskeerde voor het gebruik van een eigen aanvoerdersband. De UEFA concludeerde echter dat Neuer geen algemene gedragsregels had overtreden, en dat hij zijn aanvoerdersband in regenboogkleuren mag blijven dragen. “In een brief is duidelijk gemaakt door de DFB dat de armband een teamsymbool is voor diversiteit en derhalve een goede zaak dient.”