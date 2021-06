Schots international Jack Hendry (KVO) speelt op Wembley dé match van zijn leven: “Hij heeft álles voor een topcompetitie”

Na enkele verloren seizoenen zit zijn carrière opnieuw in een stroomversnelling. De 26-jarige Jack Hendry, die in 2017 als groot talent en toenmalig A-international werd binnengehaald door Celtic Glasgow, waar-ie evenwel nooit de verwachtingen kon inlossen. En kijk, één uitleenbeurt aan Oostende en de verdediger staat plots in de basis op het Europees Kampioenschap én op de shortlist van tal van Premier League-clubs. Aston Villa, Leicester City, Crystal Palace, Newcastle, West Ham United of Leeds: maar weinig clubs in de buik of de kelder van de Engelse competitie houden de Schot niet nauwlettend in het oog. En dan is er ook nog interesse uit Frankrijk en Duitsland.