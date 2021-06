Bondscoach Spanje: “Doodsbedreigingen Morata zijn een ernstig misdrijf”

EK voetbal PORTRET. Ronaldo, de man die steeds wil bewijzen dat hij er wel degelijk toe doet: “Mensen fluiten mij uit omdat ik knap, rijk en een goede voetballer ben”

25 juni Zelfbewust zeggen zijn fans, verschrikkelijk arrogant, menen zijn tegenstanders. De Portugese voetballer Cristiano Ronaldo (36) laat niemand onberoerd. “Hij heeft weinig liefde gekregen in zijn jeugd. Ronaldo wil ons altijd weer laten zien dat hij het waard is om te leven en dat hij er wel degelijk toe doet”, zegt de Nederlandse journalist Jan-Cees Butter die zich verdiepte in het leven van de wereldster. Een portret.