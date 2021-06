Bolt achterna? Gevaert en atletiekcoaches geven hun kijk op sprint van Mbappé: “Zelfs de vrouwen halen 41km/u”

Rode Duivels LIVE. Rode Duivels zijn onderweg naar Kopenhagen, ook Vertonghen en De Bruyne zijn erbij

11:09 Op naar Kopenhagen. De Rode Duivels verlaten deze voormiddag hun trainingskamp in Tubeke voor een paar dagen in Denemarken. Morgen staat daar immers de tweede groepswedstrijd op het programma. Later op de dag spreken bondscoach Martínez en Romelu Lukaku de pers nog toe. Volg hier alle ontwikkelingen bij onze nationale ploeg op de voet.