Bloedende Tomas Soucek groggy na kwartfinale tegen Denemarken: “Hij was erg zwaar geraakt”

EK voetbal Zwitserse opperfan gaat viraal met extreem wisselende emoties: “Mooiste dag uit de geschiede­nis van ons voetbal”

29 juni Roemeense rollercoaster gisteravond op het EK voetbal, Frankrijk - Zwitserland. Het best geïllustreerd door onderstaand filmpje met in de hoofdrol een Zwitserse fan. Uiterste wanhoop in minuut 89 bij de exit die om de hoek loert (2-3), een aanval later compleet uit de bol bij de 3-3. Plots geen shirt noch hoedje meer. Twee foto’s - één man: Luca Loutenbach. 28 jaar en viraal. “Ik kan nauwelijks bevatten wat me overkomt.”