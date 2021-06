Bidden voor de enkel van ster Pukki: Finnen met blessurezorgen naar match van hun leven

De Finnen schrapten vrijdag al hun media-activiteiten. En ook het trainingsveld in Zelenogorsk bleef onaangeroerd. De temperatuur in het Finse oefenkamp in Repino, op een uurtje rijden van Sint-Petersburg, klom vlot boven de dertig graden. Markku Kanerva opteerde ervoor om de oude knoken van Tim Sparv en Teemu Pukki wat extra rust te gunnen. Want Euro 2020 is nog geen ‘Pukki Party’ geweest voor de Finnen. Die vervelende enkelblessure.

Mister 50%

Nochtans was Teemu Pukki de laatste maanden verantwoordelijk voor een paar stevige ‘Pukki’ feestjes. In Helsinki en omstreken om te beginnen. In het elftal zonder ego’s is hij zonder twijfel de grootste ster. De man van de goals in de kwalificatiecampagne op weg naar dit EK, Pukki nam de helft van de 18 gescoorde goals van de Finnen voor zijn rekening. Ze zijn er hem eeuwig dankbaar voor. Ook in Norwich wordt Pukki aanbeden door de fans. Met 26 doelpunten had de kale spits een groot aandeel in de promotie naar de Premier League van Norwich City. In de lokale supermarkten vind je bierblikjes met zijn beeltenis op. Brouwerij ‘Woodford’ bracht een speciaal ontworpen pilsje op de markt met als slagzin ‘The Perfect Finnish’ onder een vierende Pukki.

Geen goals, geen feestjes – en dus ook geen pilsjes vermoeden we zo – tot nog toe op dit EK voor Pukki. Wie de wedstrijden van de Finnen gezien heeft, weet het wel, Pukki voetbalt op dit moment niet op honderd percent van zijn capaciteiten. De startsnelheid is niet wat ze geweest was dit seizoen in de Championship en ook bij het druk zetten lijkt Pukki zijn enkel te sparen.

Op een halve enkel

Resultaat: de zere enkel zorgde ervoor dat zijn voeten zwegen in de bevreemdende wedstrijd tegen Denemarken en het duel met de Russen. Een blessure aan de enkelbanden opgelopen in de voorlaatste wedstrijd van de competitie tegen Reading. Pohjanpalo lijkt het grootste wapen van de Finnen, de spits van Union Berlin uit de Bundesliga. Bondscoach Markku Kanerva schippert na twee groepswedstrijden tussen hoop en wanhoop wat Pukki betreft. “We hebben er alles aan gedaan om Teemu klaar te stomen, omdat hij zo enorm belangrijk is voor ons. Hij is altijd een belangrijk deel van ons ‘gameplan’. We kunnen compact voetballen en de ruimtes klein houden, maar om een wedstrijd te winnen, moet je ook scoren. Pukki is ons grootste wapen, ik hoop dat hij fit geraakt voor België.”

Pukki zal wel spelen, desnoods op een halve enkel. En hetzelfde geldt voor kapitein Tim Sparv, het 34-jarige verlengstuk van de de coach op het veld, was er niet bij tegen Rusland. Hij ondervond uiteindelijk te veel last van een knieblessure en kwam niet in actie tegen Rusland. Ook hij zal het duel tegen de nummer één van de FIFA-ranking niet willen missen.

