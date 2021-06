België versus Cristiano Ronaldo: Portugal en Frankrijk houden elkaar na spektakel- en penaltyrijke kraker in evenwicht

EK VoetbalDe Rode Duivels versus Cristiano Ronaldo en co, komende zondag in Sevilla. In een spektakelrijk duel, gekruid met drie strafschoppen, hielden Portugal en Frankrijk elkaar in evenwicht in dé kraker van de groepsfase: 2-2. Cristiano Ronaldo toonde alvast dat hij klaar is voor het treffen met de Duivels: hij zette twee strafschoppen om. Ook Benzema scoorde twee keer. Frankrijk is groepswinnaar, Portugal is derde en treft België.

Het kondigde zich aan als dé match van de groepsfase op dit EK. De regerende Europees kampioen tegen de wereldkampioen. Ga er maar eens lekker voor zitten, denk je dan. En toch kregen we in de eerste helft lang een parodie te zien op wat je zou verwachten van twee titelhouders. Frankrijk hield - zoals verwacht - de boel op slot en probeerde te prikken op de counter. Portugal van zijn kant wilde wel voetballen, maar was op zijn hoede voor die dodelijke tegenstoten van het gouden Franse aanvalstrio.

Eén keer glipte Mbappé door de buitenspelval en stond hij oog in oog met Patricio. De Franse superster wilde de gewéldige steekpass van Pogba ineens in doel verlengen, Patricio had een minstens even knappe save in huis. Na die huizenhoge kans voor Mbappé ging het weer naar af in Boedapest, die tot dan enkel was ontploft toen Hongarije op voorsprong kwam in Duitsland.

Volledig scherm Mbappé mist oog in oog met Patricio. © Pool via REUTERS

U kan er deze liveblog op nalezen: vlak voor het halfuur vroegen we om opwinding en die kreeg we ook effectief enkele tellen later. Moutinho draaide een vrije trap voor doel, Lloris kwam uit maar bokste niet op de bal, wél op het hoofd van Danilo Pereira. Duidelijke strafschop voor Portugal en een koud kunstje voor Ronaldo, die zijn vierde van het toernooi voorbij Lloris vlamde. Op dat moment de Portugezen virtueel groepswinnaar.

Alles bleef naar wens verlopen voor Ronaldo en co in de eerste helft, tot Mbappé in de extra tijd als een volleerd acteur tegen Semedo aanliep en tegen de grond ging. Scheidsrechter Lahoz doorzag het goedkope theater niet en wees tot ieders verbazing naar de stip. Benzema nam het cadeautje in dank aan: 1-1 halfweg.

Volledig scherm Benzema scoorde een goedkope penalty. © AFP

Het spektakel dat we voor rust té weinig krijgen, werd in de eerste minuten na rust meteen goedgemaakt. Benzema had vertrouwen getankt en werkte randje buitenspel een prima lange bal in doel. De VAR moest even checken, maar keurde het doelpunt terecht goed. Portugal in enkele minuten van de hemel naar de hel: plots waren Ronaldo en co virtueel uitgeschakeld. En dat wou zijne Majesteit natuurlijk niet laten gebeuren. Binnen de minuut torende Ronaldo boven Kimpembe uit en kopte hij niet gek ver naast.

Volledig scherm Ronaldo scoorde twee keer vanaf de stip. © Pool via REUTERS

Op het uur kreeg Ronaldo dan toch weer hij naar op zoek ging. CR7 trapte in de zestien tegen de zwaaiende armen van debutant Koundé en zette zelf zijn tweede strafschop van de avond voorbij Lloris. Opnieuw gelijke stand in Boedapest, en daar konden beide ploegen gezien de omstandigheden in München best mee leven. De enige (meer dan) noemenswaardige poging was er nog van Pogba: Patricio pakte uit een save voor de galerij en duwde de pegel tegen de paal.

En zo kregen we met een 2-2-eindstand toch spektakel in de Puskas Arena. Frankrijk kwalificeert zich als groepswinnaar en neemt het straks op tegen Zwitserland. Portugal gaat als één van de beste derdes door en wordt de tegenstander van... de Rode Duivels.

