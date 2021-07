Bekladde muurschildering van Marcus Rashford al in ere hersteld, buurtbewoners zorgen voor pakkend eerbetoon

De muurschildering van Marcus Rashford in Withington (Manchester) die door vandalen beklad werd met aanstootgevende graffiti, is al herschilderd. Na Rashfords penaltymisser in de EK-finale tegen Italië werd die muurschildering het mikpunt van vandalisme en racisme. Maar gisteren waren enkele buurtbewoners er al snel bij om er net een pakkend eerbetoon van te maken, met hartjes en boodschappen van liefde voor de speler van Manchester United die zich inzet tegen kinderarmoede. Vandaag werd de beeltenis van Rashford hersteld en inmiddels ziet de muurschildering er dus weer uit als vanouds.