Bedoeld als meesterzet, uitgedraaid op fiasco: invallers Sancho, Rashford en Saka missen cruciale Engelse penalty’s

11 juli Het woord is aan Engeland en Italië in de finale van het EK voetbal. Tal van Europese voetbaliconen deden in het verleden al een gooi naar de Europese beker. Sommigen slaagden, anderen faalden. Weet u welke grootheden het EK op hun palmares hebben staan en welke niet? Probeer het in onze swipe-quiz.