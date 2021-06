Al 9(!) eigen goal op dit EK: net zoveel als op voorgaande vijftien EK's samen

EK Voetbal Geweldige dubbel van Lewandow­ski komt te laat voor Polen (en België): Zweden is groepswin­naar

23 juni Zweden heeft zich na een spectaculaire partij tot groepswinnaar van poule E gekroond in Sint-Petersburg. Na een dubbel van Lewandowski (van 2-0 naar 2-2), die voor de pauze nog het onmisbare gemist had, werd het nog even heel spannend. Ook voor België, dat moest hopen op een Poolse zege om in de achtste finale tegen Zweden te kunnen spelen. Maar een hattrick maakte ‘Lewa’ niet, het werd daarentegen nog 3-2 in blessuretijd. De Duivels spelen zo tegen de nummer drie uit de gevreesde ‘groep des doods’. Sneu.