Acht landen strijden vandaag in barrages om plek op EK, met vooral bij Servië bekende gezichten

Verdediging: Spajic

Een zaakje. Anderlecht kocht Uros Spajic in 2017 - nadat hij er eerder al een jaar op huurbasis speelde - voor 1,2 miljoen van Toulouse, maar verkocht de centrale verdediger een jaar later voor meer dan het vijfvoudige. En had manager Herman Van Holsbeeck eerder toegehapt bij andere aanbiedingen, het had nóg meer kunnen zijn. Onder René Weiler vormde Spajic samen met Kara Mbodj een ijzersterk duo, bij Hein Vanhaezebrouck verhuist hij dan weer meer dan hem lief is naar de bank. Spajic verdwijnt daarop ook bij de nationale ploeg uit beeld. Krasnodar gooit een reddingsboei van 7 miljoen neer, en weg is hij. Dit seizoen wordt Spajic door Krasnodar uitgeleend aan Feyenoord. Bij de Rotterdammers is hij één van de sterkhouders, al dateren zijn laatste speelminuten in het nationale elftal wel al van september vorig jaar.

Volledig scherm Spajic in het shirt van Feyenoord © Photo News

Middenveld: Milinkovic-Savic

Hoe maak je op één seizoen 17 miljoen euro winst? Een vraag die ze in de Luminus Arena met de grootste glimlach kunnen beantwoorden. In de zomer van 2014 tekent daar ene Sergei Milinkovic-Savic (25). Hij is amper 19-jaar en Servisch belofteninternational. RC Genk betaalt Novi Sad één miljoen euro. Het best bestede miljoen uit de Genkse geschiedenis. Slechts één seizoen zal Sergej in ons land spelen - Pieter Gerkens, Julien Gorius en Siebe Schrijvers krijgen zelfs vaak de voorkeur, in 2015 trek Lazio hem aan. De Italianen tellen 13 miljoen euro neer, dat hij op het WK U20 in Nieuw-Zeeland tot speler van het toernooi wordt verkozen, zit er voor veel tussen. Het bedrag loopt later zelfs nog op tot 18 miljoen euro. Bij de Romeinen is hij ondertussen vijf jaar onbetwist titularis is en ligt hij nog vier jaar onder contract.

Volledig scherm Milinkovic-Savic viert zijn goal tegen Turkije © AP

Aanval: Mitrovic

In normale omstandigheden zou Filip Djuricic (28) deel uitmaken van de Servische ploeg, maar hij testte positief op corona. De ex-Anderlechtspeler droeg in 2016 amper vijf maanden het paars-witte shirt. Op 17 matchen - waarvan slechts twee volledige - zou hij één competitiedoelpunt maken. Djuricic speelt momenteel bij Sassuolo.

Wie er wél bij zal zijn, is Aleksandar Mitrovic. 36 goals in 69 matchen scoort het woelwater voor Anderlecht van 2013 tot 2015, sindsdien is hij aan de slag in Engeland. Ook over de plas raakte ‘Mitrogol’ - nog altijd maar 26! - z’n neus voor goals niet kwijt. Vorig seizoen bezieler van de promotie van Fulham naar de Premier League. Kroonde zich met 26 doelpunten tot topschutter van The Championship.

Volledig scherm Aleksandar Mitrovic © AP