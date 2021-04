Acht EK-speelsteden, waarbij die van België, bevestigen wedstrijden met fans

EK voetbal “Als we dit jaar het EK wilden winnen, moeten we dat ook in 2021 kunnen” (maar wat met Martínez?): CEO voetbal­bond blijft ambitieus

17 maart Voor Peter Bossaert, CEO van de Belgische voetbalbond, is het uitstellen van het EK naar 2021 de enige juiste beslissing. “Iedereen was het daar over eens”, zegt hij in gesprek met VTM NIEUWS. “Zo is er snel duidelijkheid in een situatie van grote onzekerheid. En zo komt er ruimte vrij om de eigen competities af te werken. Tot einde juni is er daar nu de tijd voor. De reactie van Martínez? Ook hij is ontgoocheld, maar bovenal overheerste een gevoel van verantwoordelijkheidszin.”