Achillespees Spinazzola wellicht gescheurd, ploegmaats steken hem hart onder de riem met gezangen: “Olé, olé! Spina!”

De Italiaanse bondscoach Roberto Mancini was in de wolken na de 2-1-zege van zijn manschappen tegen de Rode Duivels . Al was er ook een domper op de feestvreugde: revelatie Leonardo Spinazzola heeft wellicht zijn achillespees gescheurd.

“Ik ben echt blij met de manier waarop mijn team speelde”, zei Mancini. “We speelden uitstekend. Ik dank mijn spelers daarvoor, maar ik was er zeker van dat het zo zou zijn. Het was belangrijk om een goede prestatie neer te zetten, we hadden het niet beter kunnen doen. We gaan genieten, rusten en herstellen voor deze zeer moeilijke wedstrijd die ons te wachten staat. We gaan naar Wembley met de zekerheid dat we een team zijn dat nog veel te bieden heeft in dit toernooi.”

“We weten dat Spanje het ons moeilijk zal maken. Ik denk dat we de hele tijd beter zijn geworden. Er zijn zaken die voor verbetering vatbaar zijn, maar bovenal willen we reageren na het missen van het WK 2018 We praten nu al enkele maanden op een positieve manier over dit team. We hebben een lange weg afgelegd en gaan nog steeds vooruit. Ik ben trots om de coach van dit team te zijn.”

De Italianen moeten zich wel zorgen maken over Leonardo Spinazzola. Hij heeft waarschijnlijk een zware blessure opgelopen. Volgens eerste berichten in de Italiaanse media heeft de speler van AS Roma een achillespees gescheurd, wat de Italiaanse voetbalbond nadien bevestigde. Dat zou betekenen dat hij maanden niet in actie kan komen. Spinazzola liep de blessure in de slotfase op toen hij een sprint trok. Hij ging met de brancard van het veld.

Spinazzola’s ploegmaats bij de Squadra staken hem vanop het vliegtuig alvast massaal een hart onder de riem. Met z'n allen zingen ze “Olé, olé, Spina!”. Hartverwarmende beelden.

Europees record

Italië vormt de overtreffende trap. Sinds mei 2018 staat Mancini aan het roer. Op 10 september van dat jaar verloor zijn ploeg voor het laatst, met 1-0 van Portugal. Sindsdien is er geen ploeg meer die de Azzurri kan stoppen, met 5 remises en 27 overwinningen. Hierbij horen ook de tien kwalificatieduels én de vijf overwinningen op dit EK. En er is geen ploeg die dat eerder heeft gepresteerd.

