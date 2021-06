1 op 6 voor vicewereldkampioen: alweer teleurstellend Kroatië blijft steken op draw tegen Tsjechië

EK VoetbalWat is er aan de hand met de vicewereldkampioen? Kroatië kon ook zijn tweede groepsmatch op het EK niet winnen. Tegen Tsjechië, dat zich met 4 op 6 in principe mag opmaken voor de achtste finales, werd het 1-1. Perisic, ex-Club Brugge, zorgde voor de gelijkmaker. Kroatië moet dinsdag winnen tegen Schotland, anders dreigt een vroegtijdige aftocht.

Kroatië stond met de rug tegen de muur na de flauwe partij tegen Engeland. Volle gas tegen Tsjechië zou je dan denken, maar wat de vicewereldkampioen voor rust afleverde was wel erg pover. Eén keer kon het écht dreigen: Rebic trapte oog in oog met Vaclik onbesuisd naast. Toen al stond het 0-1 voor Tsjechië, dat met vertrouwen voetbalde en het betere van het spel had. Nadat Jankto hoog over vlamde en Schick zijn schot miste, ging de bal net na het halfuur op de stip na een elleboog van Lovren. Terwijl het bloed nog uit zijn neus stroomde, stuurde Schick zélf Livakovic de verkeerde kant op. De spits van Leverkusen is met drie goals - u herinnert zich nog de weergaloze lob tegen Schotland - nu alleen topschutter van het EK. Kroatië halfweg in de penarie.

Volledig scherm Schick. © EPA

Onmiddellijk na rust viel de gelijkmaker uit de lucht. Perisic - de enige met wat schwung - ontsnapte na een snel genomen vrije trap, kapte zich vrij en deponeerde de gelijkmaker in de verste hoek. Het sein voor een stormloop richting Tsjechisch doelman Vaclik werd het niet, al was de partij wel meer in evenwicht.

Soucek trapte centimeters naast, Vlašic aan de overzijde dan weer een half metertje over en ook Petkovic kon in de slotminuten zijn poging niet kadreren. Dat was het, qua mogelijkheden. 1-1 dus. Een billijk gelijkspel. Voor Tsjechië een prima resultaat - het heeft 4 op 6 en mag zich in principe opmaken voor de achtste finales. Kroatië moet dinsdag vol aan de bak tegen Schotland. Enkel bij winst kan het een snelle exit vermijden.

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © EPA

Volledig scherm © AFP

