Thomas Briels, ex-kapitein Red Lions, en Floris Geerts geven commentaar tijdens EK hockey: “Goesting van youngsters kan aanstekelijk werken”

EK Hockey Red Lions doen het! België pakt Europese titel én olympisch ticket na demonstra­tie tegen Spanje (5-0)

De gouden generatie Red Lions houdt niet op met feesten: WK binnen in december in India, nu EK binnen in Antwerpen. Spanje stond erbij en keek ernaar en werd net als in de openingswedstrijd van dit EK overklast. Na achttien minuten en een 3-0 voorsprong was de wedstrijd reeds gespeeld. De 42 overige minuten maakten de Lions en de uitgelaten supporters er een hockeyfeest van. En wat het nog mooier maakt: John-John Dohmen en Manu Stockbroekx, de twee pechvogels van het WK in India, scoorden. Victor Wegnez werd uiteindelijk verkozen tot Beste Speler van het Toernooi, Vincent Vanasch tot Beste Doelman van het Toernooi. Tom Boon en Alexander Hendrickx zijn dan weer gedeeld topschutter met vijf doelpunten.