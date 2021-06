Technisch directeur Adam Commens voor halve finale Red Lions tegen Nederland: “Geweldige kans om bij te leren richting Tokio”

HockeyBenieuwd hoe onze Red Lions – met steeds Tokio in het achterhoofd – vanavond op het EK de kraker in de halve finale tegen Nederland aanpakken. Technisch directeur Adam Commens beseft dat het een delicate evenwichtsoefening wordt. “Die match wordt een challenge. Als we tegen ons beste niveau aanleunen, kunnen we voor de derde keer op rij de EK-finale halen.”

Een solide prestatie tegen Spanje en op die manier snel de druk van een lastige groepsfase wegnemen, de wedstrijd tegen Engeland wat laten ‘passeren’ en in het laatste duel zeer snel de vier broodnodige doelpunten tegen Rusland scoren: dat is de samenvatting van de groepsfase van de Red Lions op het EK. Het leek alsof de wereldkampioenen in Amstelveen tot dusver enkel het hoogstnodige deden. In hun kaarten lieten ze nog niet kijken. “Klopt”, zegt technisch directeur Adam Commens. “Die mindere wedstrijd tegen Engeland moet je in de context zien van waar we staan en wat we willen bereiken. Shane (McLeod, red.) en zijn staf hebben in het verleden bewezen dat ze met de Red Lions op het juiste moment kunnen pieken.”

“In 2016 speelde België een slechte Champions Trophy in Londen om twee maanden later zilver te grijpen in Rio en in de aanloop naar de wereldtitel in 2018 in India ging ook een zwakke Champions Trophy in Breda vooraf. Constant aan honderd procent van je mogelijkheden spelen kan nefast uitdraaien. Tussen 2009 en midden 2012 was mijn thuisland Australië onklopbaar. Dat team won echt álles. Op de Spelen in Londen werd het echter ‘slechts’ een bronzen medaille. Pieken op het juiste moment is zo belangrijk. We bouwen nog steeds richting Tokio en het kan gebeuren dat we op dit moment niet altijd ons beste hockey laten zien. Maar dat wil niet zeggen dat we dit EK laten schieten. Dit is een continentaal kampioenschap, geen Champions Trophy.”

Het wordt dus uitkijken hoe de Red Lions vanavond in de halve finale in een nieuwe clash der Lage Landen voor de dag komen. Dinsdagavond zag het er lang naar uit dat Duitsland de opponent van de Red Lions ging worden, maar een zesde doelpunt op zes seconden voor het eindsignaal tegen Wales leverde Oranje in extremis de groepswinst op. “Nederland of Duitsland in de halve finale: dat maakt helemaal niet uit”, zegt Commens. “We treffen beide landen trouwens in de groepsfase in Tokio. In het Wagener Stadion Nederland ontmoeten mét publiek is echt iets om naar uit te kijken.”

“Hoe we de match moeten aanpakken? Op een intelligente manier en ruimte laten voor Tokio”, grijnst Commens. “Het wordt dus een challenge. We hebben het geluk om te beschikken over een team dat kan presteren wanneer het nodig is. Als we dicht tegen ons beste niveau aanleunen, dan hebben we de capaciteiten om het van Nederland te halen. Ik verwacht een felbevochten match tussen twee aanvallende teams. Zowel de aanvallende als verdedigende strafcorner kunnen een bepalende rol spelen. Als we dat goed doen, kunnen we ons beoogde doel – de finale spelen – bereiken.”

België won in 2018 de WK-finale van Nederland, maar heeft tegen Oranje toch nog wat goed te maken. Vier jaar geleden ging in ditzelfde Wagener Stadion – nadat in de poulefase met 5-0 van Oranje werd gewonnen – de EK-finale tegen Nederland met 2-4 verloren en een goede week geleden was er nog die 0-4-bolwassing in Antwerpen in het kader van de Pro League. “Ach, aan revanche denken we niet, die matchen spelen niet meer mee», zegt Commens. “Deze halve finale is een geweldige opportuniteit om te leren richting Tokio: leren over onszelf én de opponent. Sinds we nummer één van de wereld zijn wil iedereen van ons winnen. Iedereen is op jacht naar ons en zoekt strategieën om onze verdediging in problemen te brengen.”

Na de nederlaag tegen Engeland verloren de Belgen trouwens hun eerste plaats op de wereldranglijst aan Australië. “Het is een beetje crazy om die ranking dag na dag aan te passen”, besluit Commens. “Als we hier straks winnen, staan we opnieuw nummer één en zijn we – wat mij betreft – nooit van die eerste plaats weggeweest.”

