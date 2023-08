Sterke Red Lions kloppen ook Spanje en zijn zeker van plaats in halve finales

EK Hockey John-John Dohmen: "Hebben het professio­neel aangepakt"

John-John Dohmen zette België in de EK-finale tegen Spanje met een doelpunt in de 10e minuut op weg naar een 5-0 zege. "We hebben de finale heel professioneel aangepakt", verklaarde de middenvelder. In de WK-finale waren we nog tot het einde gestresseerd. Hier scoorden we snel en controleerden we de partij. Spanje was meteen mentaal gekraakt."