Red Panthers “sterker dan ooit” richting EK en lonken al verder: “We trainen voor medaille in Spelen Parijs”

Het is uitkijken naar het EK hockey over twee weken in het Duitse Mönchengladbach. Begin deze week stelden de Red Lions al hun kern voor met enkele frisse gezichten, maar ook de verrassende exit van Tom Boom. Vandaag mocht Raoul Ehren als coach van het nationale vrouwenteam zijn EK-kern onthullen. Ook hij kiest voor een mix aan ervaring en nieuw jong geweld: Vanessa Blockmans (21), Camille Belis (18), Delphine Marien en Emily White (18) spelen hun eerste grote kampioenschap.

Terwijl de Red Lions de medailles op grote toernooien opstapelen, hebben de Red Panthers nog een weg af te leggen. Maar de laatste twee jaar heeft het team een reuzenstap gezet. “Dat zie je ook aan onze wereldranking. Een jaar of tien hebben we met de Red Panthers rond de 12 plek gestaan, nu zitten we al een tijdje op plek vier à vijf”, zegt Ehren. De Red Panthers schurkten in de voorbije Pro Leaguecompetitie aan tegen een topnatie als Australië, wonnen van Duitsland en kittelden zelfs al wat Oranje, dé referentie in vrouwenhockey.

Volledig scherm De Red Panthers bewezen in de Pro League hun progressie. Doelvrouw Aisling D'Hooghe viert begin juli de zege tegen de Verenigde State met de 18-jarige Emily White , een van de youngsters die zich nu op het EK mag bewijzen. © Tom Goyvaerts / BELGA

De ambities van de huidige Red Panthers zijn navenant groot voor dit EK. Het brons op het EK in 2021 was al mooi, nu mag het iets meer zijn. Een titel - die rechtstreeks een ticket voor de Spelen van Parijs oplevert - lijkt met Nederland als topfavoriet op het EK nog wat hoog gegrepen, maar de Red Panthers hopen te stunten. “We weten dat we elk topteam kunnen uitdagen en zijn voor niemand bang”, zegt Ehren. “Natuurlijk, bij Nederland denken ze er niet over na om hem niét te winnen. Maar we kijken er naar uit om de halve finale te halen en dan te verrassen.”

Bondscoach Ehren kent het klappen van de zweep in hockey: als ex-coach van de dames van het Nederlandse topteam Den Bosch speelde hij negen keer landskampioen en won hij zeven Europacups. Als één iemand weet wat nodig is om een damesteam klaar te stomen richting prijzen, dan hij. Een jaar na de nipt gemiste kwalificatie voor de Spelen van Tokio had hij het roer bij de Red Panthers overgenomen om het team omhoog te stuwen.

Volledig scherm Red Panthers-bondscoach Raoul Ehren kant het klappen van de zweep in dameshockey. Bij zijn ex-club Den Bosch stapelde hij de titels op. © AFP

“We hebben een intensiever programma dan ooit gedraaid”, zegt hij over de ontwikkeling. “Op alle facetten is dit team gegroeid: mentaal, technisch, tactisch maar ook fysiek.” Om de voet naast de mondiale toplanden te zetten is dat laatste cruciaal. Ehren: “We zitten vaker in de gym. We gingen van twee krachtssessies per week naar drie, en dat doen we al 2,5 jaar. Dat is een flinke vooruitgang en het heeft al opgeleverd.”

Maar deze Red Panthers zijn het beu om net naast het podium te vallen, zoals bij de zesde plek op het WK en twee keer vierde in de laatste Pro League-toernooien. “We hebben Nederland al een paar keer een beetje laten schrikken, maar we moeten ze wel nog altijd verslaan op een groot toernooi”, zegt Ehren.

We hebben Nederland al een paar keer wat laten schrikken, maar we moeten ze wel nog altijd verslaan op een groot toernooi Raoul Ehren, Bondscoach Red Panthers

Bij de Red Lions lukte dat kantelmoment op de Spelen van Rio in 2016: de mannen klopten toen voor het eerst Oranje op een groot toernooi. Voor de Red Panthers is het halen van Parijs 2024 nu een must, na het missen van Rio 2016 en Tokio 2021. “Bij de Red Lions was hun weg naar de top een proces van tien jaar”, zegt Ehren. “Wij willen het nu versneld doen. We praten er niet over dat we naar de Spelen van Parijs willen gaan om mee te doen, maar wel om daar volgend jaar een medaille te halen.”

Bij de speelsters klinkt dezelfde ambitieuze taal. De 26-jarige Emma Puvrez weet hoe pijnlijk het was om naast het ticket voor Tokio 2021 te grijpen. Dat mag de Red Panthers niet opnieuw overkomen. “De Spelen van Parijs mislopen zou een ramp zijn”, zegt Puvrez. “Omdat we er zo hard voor werken. We zijn klaar met verliezen. Maar we staan nu topvijf van de wereld, dan moeten we ons toch plaatsen. En idealiter gaan we om te winnen.”

Volledig scherm Emma Puvrez: 'Het mislopen van de Spelen in Parijs zou een sportieve ramp zijn" © Laurie Dieffembacq / BELGA

Puvrez kan inschatten hoe de kern van de Red Panthers in de voorbije jaren in de breedte versterkt is. “Het is moelijker nu om een selectie te halen”, zegt ze, en de inbreng van de jongeren zorgt volgens haar voor een meerwaarde. Emily White en Delhine Marien gelden als twee aalvlugge aanvallers en krikten het scorend vermogen van de Red Panthers op. “Zo’n Emily, die had meteen iets van: ‘We gaan het hier eens laten zien. En ze heeft het laten zien in de Pro League.”

Ook Delphine Marien blonk uit in de laatste wedstrijden van de Pro League en verdiende zo haar plaats in de kern. “Elke speelster heeft een ‘superpower’, die van mij is snelheid”, zegt Marien. “Op het EK hoop ik te laten zien waar ik goed in ben. Als debutante moeten we ook wat proberen te genieten. We voelen dat we vertrouwen krijgen van de oudere speelsters. Het is allemaal onze droom om ons te kunnen meten op de Olympische Spelen. De Red Lions hebben ons geïnspireerd. Ik denk dat we op zoek zijn om hen te evenaren.”

Volledig scherm Delphine Marien, een van de vier debutanten op het EK. © BF

Michelle Struijik ziet als drijvende kracht op het middenveld dezelfde droom. “De Spelen halen is een must voor deze groep. We horen daar thuis.” Maar eerst presteren op het EK uiteraard: “Dat is een belangrijke tussenstap, ook om te zien hoe de nieuwe meisjes het doen onder stress. Ik droom absoluut van een eerste plaats op het EK. Maar we moeten ook realistisch zijn: op het EK zitten vele toplanden samen. Ik hoop op het moment dat we ook eens Nederland kunnen kloppen…”

Volledig scherm Michelle Struijk. © Dirk Waem / BELGA