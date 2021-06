Red Lions treffen dit weekend Spanje en Engeland op EK hockey: “Alles in teken van Tokio, maar we gaan wel voor goud”

EK HockeyDe Red Lions kunnen op het EK in Amstelveen na het openingsweekeinde mogelijk al op beide oren slapen wat betreft de plek in halve finale. Met zaterdag een match tegen Spanje (FIH 9) en zondag tegen Engeland (FIH 6) starten onze hockeymannen immers meteen tegen de twee grootste concurrenten uit poule A. Dinsdag wacht enkel nog een ontspannen tussendoortje tegen het veel zwakkere Rusland (FIH 22). “Die openingsmatch tegen Spanje is voor ons zeer belangrijk”, aldus Alexander Hendrickx. “Bij winst zetten we een fikse stap richting halve finale.”

België-Spanje wordt dezelfde openingsmatch voor de Lions als tijdens het vorige EK 2019 in Antwerpen. De Belgen wonnen toen op het Wilrijkse Plein met 5-0 en deden dat een week later in finale nog eens over. “Met die resultaten moeten we geen rekening meer houden”, zegt Hendrickx. “Spanje speelde recent enkele goede wedstrijden in de Pro League en zag enkele spelers van de ‘oude garde’ terugkeren. Dat team is sterker dan twee jaar geleden, maar dat zijn wij ook. In de aanloop naar de Olympische Spelen hebben wij nog extra stappen gezet. We hebben nóg aan kracht gewonnen en zijn conditioneel nóg sterker. Als je weet dat je in Tokio in een temperatuur van zo’n 35 graden moet spelen is dat noodzakelijk.”

Op de Spelen van Rio 2016 was Hendrickx (27) nog reserve, nadien ontpopte hij zich tot één van de strafste strafcornerkanonnen ter wereld. Op het WK 2018 en EK 2019 was hij telkens mede-topscorer van het toernooi en de Belgen wonnen twee keer goud. Ook in de voorbije Pro League is hij met elf doelpunten de topscorer. “Aan die strafcorner heb ik dan ook keihard gewerkt”, lacht Hendrickx. “Als je tijdens een wedstrijd zes à zeven pc’s krijgt, moeten er in principe twee à drie ingaan. Alles daarboven is bonus. Ik denk wel dat ik tegen dat gemiddelde aanleun.”

Volledig scherm © BELGA

Scoren deed Hendrickx voorbije zondag tegen Nederland niet. De Red Lions sloten hun Pro League-campagne af met een teleurstellende 0-4-nederlaag tegen Nederland en dwongen in die match geen enkele strafcorner af. “Het gebeurt uiterst zelden dat we in een match geen enkele strafcorner krijgen, maar er kunnen ook veldgoals gescoord worden, hé”, glimlacht de Antwerpenaar. “Ach, zondag was het gewoon onze wedstrijd niet en dat kan gebeuren. We beseffen nu dat alles niet van een leien dakje gaat. Voor de start van een kampioenschap is dat wellicht een goede les.”

Op het EK kunnen de Red Lions ook hun ticket voor het volgende WK, begin 2023 in India, bemachtigen. De beste vijf in Amstelveen plaatsen zich en dat moet voor de Lions een formaliteit zijn. “We willen in Nederland elke match winnen en dan komt dat ticket vanzelf”, zegt Hendrickx. “Daar zijn we helemaal niet mee bezig.”

Op het allerbelangrijkste toernooi, de Olympische Spelen, is het nog wachten tot einde juli. Bondscoach McLeod en zijn Lions maken er al langer geen geheim van dat alles in het teken van Tokio staat. Ook het EK. De hockeyers moeten dus de balans vinden tussen ‘gaan voor goud in Amstelveen’ en ‘niet alles prijsgeven voor Tokio’. “Ach, op het EK staan er vijf landen die een plek hebben binnen de top tien van de wereld. Ook die teams zullen wat achter de hand houden. Het is niet zo dat we plots anders gaan hockeyen of onze spelstijl veranderen. Het gaat gewoon om bepaalde keuzes op tactisch vlak en op stilstaande fases. We gaan sowieso voor de hoofdprijs”, besluit Hendrickx.

Volledig scherm Arthur van Doren. © Photo News

PROGRAMMA RED LIONS

Zaterdag 5/6, 13.15 uur: België – Spanje

Zondag 6/6, 19.45 uur: België – Engeland

Dinsdag 8/6, 12.30 uur: België – Rusland

Donderdag 10/6: halve finale of plaatsingswedstrijd

Vrijdag 11/6: plaatsingswedstrijd (eventueel, indien niet in top twee in poule)

Zaterdag 12/6: Finale of wedstrijd om derde plaats (indien in top twee in poule)

PROGRAMMA RED PANTHERS

Zondag 6/6, 12.45 uur: België – Duitsland

Maandag 7/6, 14.45 uur: België – Italië

Woensdag 9/6, 17 uur: België – Engeland

Vrijdag 11/6, halve finale of plaatsingswedstrijd

Zaterdag 12/6, plaatsingswedstrijd (eventueel, indien niet in top twee in poule)

Zondag 13/6, finale of wedstrijd om derde plaats (indien in top twee in poule)