Red Lions duwen Oostenrijk kopje onder (3-1) op weg naar burenduel tegen Nederland in halve finale

Sa far, so good. De Red Lions peuzelden ook Oostenrijk op voor de groepswinst op het EK hockey . België verspilde geen nodeloze energie met een 3-1-zege. Vanaf vrijdag is het money time: in de halve finale volgt zo goed als zeker het geladen burenduel tegen Oranje.

BELGIË - OOSTENRIJK: 3-1. DOELPUNTEN: 5' en 15' Hendrickx (1-0 en 2-0), 25' Onana (3-0), 26' Van Dessel (eigen doelpunt, 3-1)

KIJK. De hoogtepunten uit de 3-1-zege tegen Oostenrijk

In het Sparkassenpark in Mönchengladbach heerste een vakantiesfeertje: zon en hoge temperaturen, en enkele tribunevakken zaten vol met uitgenodigde joelende schoolkinderen. Samen met het blauwe veld leek het wel een groot uitgelaten zwembadstadion. Eentje waarin Oostenrijk kopje onder ging tegen de Red Lions. De krachtsverhoudingen versus het Alpenland hellen nu eenmaal zo ver over in het voordeel van België dat de vraag niet was of de Red Lions gingen winnen, maar met hoeveel.

Antwoord: 3-1. België had zijn schaapjes al vroeg op het droge. Strafcornerspecialist Alexander Hendrickx zorgde al voor een 2-0-kloof in het eerste kwart, nog voor de rust dikte Nelson Onana tot 3-0, na een mooie deviatie in de cirkel op aangeven van Loïck Luypaert. België bivakkeerde op de helft van de tegenstander, bij een sporadische uitbraak milderde Oostenrijk via een lucky goal toch tot 3-1. Voor Oostenrijk was dit pas het eerste doelpunt op dit kampioenschap.

Volledig scherm Hendrickx ziet zijn strafcorner binnengaan. © BELGA

Volledig scherm © BELGA

België had het gevoel dat de buit binnen was en zo zakte de intensiteit wat. De staff waakt er wel over dat de Red Lions de teugels niet teveel lossen. In het derde kwart was het net niet voor België: Denayer en Ghislain kwamen een fractie te laat om een voorzet in doel te deviëren, Charlier trof met een knappe backhand de paal. In het vierde kwart schakelde België over op controlehockey: de drang naar voren bleef beperkt of het ontbrak wat aan precisie in de offensieve ingevingen.

Volledig scherm Nelson Onana. © BELGA

De Red Lions hebben zo de drie voorgerechten Engeland (5-3), Spanje (5-1) en Oostenijk (3-1) in de groepsfase wel met smaak verorberd. Vrijdag volgt het eerste hoofdgerecht, zo goed als zeker eindigt Nederland als het nummer twee in de poule B na Duitsland en mag België zich zo voor de halve finale opmaken voor een altijd spannend duel der lage landen.

KIJK. Van den Heuvel: “Positioneel beter aan het spelen”

KIJK. Denayer: “Zijn het toernooi mooi aan het opbouwen”

KIJK. Hendrickx: “Tegen Nederland scherper zijn”

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm Arthur De Sloover.BELGA PHOTO DIRK WAEM © BELGA

Volledig scherm © Photo News

Liveblog bekijk belangrijke updates Einde partij Neen, geen goals meer in de tweede helft. Al bij al weer een positief rapport voor de Red Lions. Strafcorner Hendrickx afgeblokt België kan nog eens dreigen met een nieuwe strafcorner. Hendrickx staat klaar om nog eens te slepen, maar de Oostenrijkers zijn goed en snel uitgelopen en kunnen Hendrickx snel afblokken. Zo blijft het 3-1. Nog weinig kansen Weinig geînspireerde Lions in het vierde kwart. De Oostenrijkers zijn fysiek niet meer bij machte om nog terug te slaan, waar het voor de Belgen allemaal niet meer zo hoeft. Dat levert een weinig beklijvend kwart op voorlopig. De wedstrijd kabbelt naar het einde toe. Einde derde kwart Voor Ghislain is het telkens net niet. Ook op het einde van het derde kwart laat hij een kans op de 4-1 liggen. Van Doren pakt strafcorner Körper De Oostenrijkers hebben via een strafcorner opnieuw de kans om de aansluiting te vinden. Het is Van Doren die in de lucht knap redt op de inzet van Körper. Deugddoende redding voor Van Doren, nadat de Belgische doelman en vervanger van Vanasch er niet goed uitzag bij de tegengoal. © Photo News Charlier net niet Ook Charlier vindt Szymczyk op zijn weg. De Oostenrijkse doelman redt nog ultiem een zwaar grondscherend schot van Charlier. Thörnblom naast Uit het niets heeft Oostenrijk bijna de aansluitingstreffer te pakken. De gevaarlijke Oostenrijker kan opdrijven om uiteindelijk nipt naast te besluiten. Zo blijft het nog - een beetje - spanend in Mönchengladbach. Opnieuw Ghislain William Ghislain is samen met Onana weer een van de betere Lions en verdient een goal. Hij straft Oostenrijks balverlies net niet af en ziet zijn poging via doelman Szymczyk naast gaan. Ghislain dicht bij 4-1 Op een paar knappe Belgische combinaties na, nog geen echt gevaar in het derde kwart. De Red Lions gaan wel op zoek naar een vierde goal. Onana verlengt weer een inzet van Kina erg mooi, waarna Ghislain aan de tweede paal net tekort komt af te werken. Red Lions duiken rust in met 3-1 Zonder echt te swingen, gaan de Lions rusten met 3-1 tegen Oostenrijk, het nummer 19 van de wereld. Een goed openingskwartier werd beloond met een 2-0-voorsprong na twee strafcorners afgewerkt door Hendrickx die nu topschutter op dit EK is. Luypaert zag zijn strafcorner net naast gaan. In een minder derde kwart van de Lions, scoorde Onana erg mooi maar kregen de Belgen ook een vermijdbare tegengoal te slikken via Van Dessel die over Van Doren in eigen doel devieerde. © BELGA GOAL! Van Dessel met eigen doelpunt: 3-1 Oostenrijk kan nu toch iets terugdoen, al is het een erg knullige tegengoal. Na een actie van Thörnblom - veruit de beste Oostenrijker - gaat de bal via de stick van Arno Van Dessel over Van Doren. De doelman kon de lobbal niet uit zijn kooi houden. Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven. GOAL! Onana met knappe deviatie: 3-0 Vanuit het niets plots een heerlijke Belgische versnelling en combinatie. Luypaert steekt hard door tot bij Onana, die erg mooi devieert richting de verste paal. De tweede goal voor Nelson Onana op dit EK. Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven. Tempo valt wat stil Mindere Red Lions in het tweede kwart. Naar analogie met het derde kwart maandagavond tegen Spanje, laten de Belgen het tempo wat varen. Alleen Ghislain blijft er erg veel zin in hebben. GOAL! En daar is Hendrickx weer met strafcorner: 2-0 Vlak voor het einde van het eerste kwart zorgt Alexander Hendrickx met zijn tweede doelpunt op strafcorner voor de 2-0. Geen vuiltje aan de lucht boven de Duitse hemel voor de Red Lions. Vijfde goal alweer voor Hendrickx op dit EK, hij is nu alleen topschutter. Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven. © BELGA Charlier dreigt Geen nieuwe strafcorner voor controlerende Red Lions nadat Charlier dicht bij de 2-0 was. Bij Oostenrijk kan alleen de technisch sterke Thörnblom soms dreigen met individuele acties. Van Doren redt Oostenrijkse strafcorner Kans voor de Oostenrijkers op de gelijkmaker, maar Loïc van Doren - die in doel staat in plaats van Van Asch - stopt knap de poging. Strafcorner Luypaert naast De Red Lions dwingen een tweede corner af en nu staat Loïck Luypaert aan het kanon. Zijn poging is goed maar gaat net naast. Bijna de 2-0. GOAL! Hendrickx met de 1-0 Strafcorner voor de Belgen en dat blijkt opnieuw een kolfje naar de hand van Alexander Hendrickx. Hij ziet zijn poging licht afwijken en hoog in doel vliegen. Vierde goal al op dit EK van Hendrickx, hij is zo gedeeld topschutter op dit EK. Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven. Onana kan er niet bij De Lions weer dicht bij de openingsgoal. Ghislain met een heerlijke dribbel, waarbij hij twee Oostenrijkers in de wind zet en dan aflegt voor Onana. Die kan er net niet voldoende bij om af te werken. Red Lions meteen in het offensief De partij in Mönchengladbach is van start gegaan en de Red Lions zetten meteen hoog druk. Van Aubel krijgt een schietkans en haalt meteen uit richting de korte hoek. De Oostenrijkse doelman kan redding brengen.

