Red Lions domineren op het EK tegen Spanje, Tom Boon scoort twee keer in 300ste interland

EK Hockey Medaille voor Nederland: Oranje wint met 4-0 tegen Duitsland

24 augustus De bronzen medaille op het EK ging naar Nederland, dat net als in het pouleduel in Antwerpen te sterk bleek voor Duitsland: 4-0. Het was Bjorn Kellerman die in de 19de minuut Oranje op voorsprong bracht. De druk van Duitsland werd vervolgens groot, maar keeper Sam Van der Ven hield in kwart twee Oranje overeind. In de 43ste minuut zorgde goalgetter Mirco Pruijser voor de beslissing. In de slotfase dikten de spelers van Max Caldas nog aan tot 4-0: in de 58ste minuut zette Jeroen Hertzberger een strafcorner om en in de slotseconden schoot Mink van der Weerden raak op strafcorner.