REACTIES. “Het was heel erg stil in de kleedkamer”: de ontgoocheling bij de Red Lions is groot na de pijnlijke nederlaag tegen Nederland

KIJK. Florent van Aubel: “Enorm zuur”

“Het is moeilijk om de juiste woorden te vinden”, aldus Van Aubel. “Het is echt enorm zuur. We spelen een uitstekende eerste helft, maar individuele fouten maakten het verschil vandaag. Als je goud wilt veroveren op de Olympische Spelen en het EK wilt winnen, moeten dat soort fases eruit. Het is spijtig, want we hadden de wedstrijd onder controle. Nederland heeft amper kansen gecreëerd.”

KIJK OOK. Loick Luypaert: “Het is bizar dat we zo’n fouten maken”

Ook Loick Luypaert was duidelijk teleurgesteld. “Dit zijn de pijnlijke momenten waarmee een topsporter moet leren mee omgaan. We geven het weg. Het is bizar dat we zo’n fouten maken. In de tweede helft zijn we gestopt met hockey te spelen. We kwamen de afspraken niet meer na. We zijn alleen maar tevreden met goud. Dit is een leerproces voor de hele groep. Hopelijk kunnen we deze pijn gebruiken om te knallen in Parijs.”

KIJK OOK. Michel van den Heuvel: “De wedstrijd kwam nooit echt los”

Bondscoach Michel van den Heuvel wou zijn spelers niet voor de bus gooien. “We schoten fantastisch uit de starblokken en waren super dominant, maar de wedstrijd kwam nooit echt los. De kwaliteit aan de bal ontbrak vandaag. We waren te gemakkelijk te lezen. Het is frustrerend, maar we zijn bezig aan een proces richting Parijs.”

KIJK OOK. Alexander Hendrickx: “Een bittere pil om te slikken”

“De ontgoocheling is zeker en vast nog niet doorgespoeld”, aldus Alexander Hendrickx. “We spelen een goede wedstrijd en komen op voorsprong, maar zij dwingen ons net iets te gemakkelijk in de fout. Het is een bittere pil om te slikken, maar we moeten door. We willen nog brons veroveren, maar de kleine finale is niet waarvoor je het doet. Het was stil in de kleedkamer, want we zijn allemaal winnaars.”