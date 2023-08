REACTIES. Bondscoach Ehren zag “bizar knullige tegengoals", maar: “Ik ben nog steeds trots”

KIJK. Coach Raoul Ehren: “Waren gewoon niet goed genoeg”

Bondscoach Raoul Ehren vond het moeilijk om zijn ploeg te herkennen in de finale. “Ons begin was dramatisch en de tegengoals bizar knullig. Na de 2-1 werd het weer een gevecht en geloofden we er weer in. Maar dan viel de 3-1, misschien nog de meest knullige tegengoal van allemaal. Het was vandaag gewoon niet goed genoeg. We wisten dat we top moesten zijn om Nederland te kloppen en dat waren we niet. Of dat door de stress komt? Ik denk dat er eerder te weinig stress was dan te veel.”

“Ik ben nog steeds trots”, zei Ehren. “We hebben een fantastisch toernooi gespeeld. Dit is een jonge ploeg, die in een proces zit. We hebben veel geleerd. Het is nog een jaar tot de Spelen in Parijs - dat blijft onze missie. Die blijft overeind. Wij gaan door met groeien.”

KIJK. Michelle Struijk: “Dit is best wel een teleurstelling”

“Dit doet toch wel pijn”, gaf Michelle Struijk vlak na de wedstrijd toe. “Dit is best wel een teleurstelling. We hebben het in de eerste tien à vijftien minuten weggegeven. Na de 2-1 zag je dat het weer een wedstrijd werd, maar we hebben het zelf weggegeven. We waren niet dat blok van de vorige wedstrijden. Waar dat aan ligt? Misschien stress, een gebrek aan ervaring... Daar gaan we aan werken.”

KIJK. Judith Vandermeiren: “We stonden er niet”

KIJK OOK. De hoogtepunten van de finale