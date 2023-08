PROGRAMMA EN UITSLAGEN. Wanneer spelen Red Panthers EK-finale? En hoe ziet eindfase voor Red Lions eruit?

EK hockey Na het zilver in Antwerpen: indoor Red Lions mikken op EK in Berlijn op halve finale

Terwijl de Red Lions zich in Australië voorbereiden op de tweede editie van de Pro League spelen hun indoorcollega's vanaf morgen het EK in Berlijn. Twee jaar geleden veroverden de troepen van bondscoach Alexandre De Chaffoy verrassend zilver op het EK in de Antwerpse Lotto Arena. Dat succes evenaren wordt een hele karwei. De Belgen starten immers in een loodzware poule.