PROGRAMMA EN UITSLAGEN. Laatste dag van de poulefase op het EK hockey bij de mannen

Hockey Red Lions domineren op het EK tegen Spanje, Tom Boon scoort twee keer in 300ste interland

Op de openingsdag van het EK hockey in Amstelveen hebben de Red Lions een belangrijke stap gezet richting een plek in halve finale. Net als twee jaar geleden op het EK in Antwerpen ging Spanje in de eerste match van onze hockeymannen voor de bijl: 4-2. De jongens van bondscoach McLeod kunnen morgen tegen Engeland de klus in de poulefase al helemaal klaren.