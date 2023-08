PROGRAMMA EN UITSLAGEN. Geen goud voor de Panthers, wanneer spelen de Lions hun troostfinale?

Hockey Red Lions worden nummer één op wereldran­king: Belgen na shoot-outs voorbij Australië

De eerste van twee topwedstrijden tussen de nummer één en twee van de wereld is in het voordeel van onze Red Lions uitgedraaid. De wedstrijd in Sydney eindigde op 2-2, na shoot-outs waren de Belgen de beteren (2-4). Dankzij het bonuspunt springen ze over Australië naar de eerste plek op de wereldranglijst. Morgen (7u30) staan Australië en België opnieuw tegenover elkaar.