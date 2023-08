PROGRAMMA EN UITSLAGEN. De weg van de Panthers richting finale. En wanneer spelen de Lions hun troostfinale?

De Red Lions als échte gouden generatie: hoe dominant zijn onze hockeyman­nen in het wereldhoc­key?

Het meest succesvolle team in de Belgische sportgeschiedenis? Zonder twijfel: de Red Lions met EK, WK- en Olympisch goud. Zo hebben ze ook in het wereldhockey hun plek bij de meest dominante teams ooit veroverd. Waarom is dit de échte gouden generatie (en niet de Rode Duivels)? En schitteren ze straks opnieuw op het komende EK hockey?