Luypaert na ELFDE medaille op rij voor Red Lions op groot kampioenschap: “Dit is stilaan een ‘legacy’”

Niet evident, zo’n troostfinale. Maar de Lions maakten er het beste van. En veel meer. “We zijn de energie in onze kleinste teen gaan zoeken na die erg moeilijke zaterdag", sprak Luypaert bij VTM. “Zo groot was de teleurstelling. Zeker omdat we voor die match zo’n goed gevoel hadden. Als je dan ziet wat voor een match we vandaag spelen tegen de Duitsers, dat maakt me erg trots. Dit toont het karakter van deze groep. En onze constante, met die elfde medaille op rij. Dit is en blijft een ontzettend mooie groep, die straks klaar gaat zijn voor Parijs. Het wordt een lang jaar, maar reken vooral op dat laatste.”