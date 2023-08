LIVE RED PANTHERS-NEDERLAND. Trekken onze nationale hockeyvrouwen goede lijn door tegen favoriet Nederland?

Bondscoach Ehren: "Ooit kloppen we Nederland"

Een grote en mooie uitdaging voor de Red Panthers. De Belgische hockeyvrouwen nemen het op tegen topland Nederland. "We gaan kijken of we voor een leuke surprise kunnen zorgen", blikte bondscoach Ehren gisteren al eens vooruit. "Ik ben er in ons proces van overtuigd dat we uiteindelijk van Nederland gaan winnen. Is het niet nu of volgende week in de finale, dan zal het op de Olympische Spelen in Parijs zijn. Maar dat moment zal komen."