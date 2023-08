LIVE RED LIONS-SPANJE (VTM, 20u30). Verzekeren Lions zich tegen Spanje van de halve finale?

EK Hockey Red Lions treffen dit weekend Spanje en Engeland op EK hockey: “Alles in teken van Tokio, maar we gaan wel voor goud”

De Red Lions kunnen op het EK in Amstelveen na het openingsweekeinde mogelijk al op beide oren slapen wat betreft de plek in halve finale. Met zaterdag een match tegen Spanje (FIH 9) en zondag tegen Engeland (FIH 6) starten onze hockeymannen immers meteen tegen de twee grootste concurrenten uit poule A. Dinsdag wacht enkel nog een ontspannen tussendoortje tegen het veel zwakkere Rusland (FIH 22). “Die openingsmatch tegen Spanje is voor ons zeer belangrijk”, aldus Alexander Hendrickx. “Bij winst zetten we een fikse stap richting halve finale.”