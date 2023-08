LIVE NEDERLAND-BELGIË (za 14u45, VTM). Kunnen de Red Panthers zich tot Europees kampioen kronen?

De Red Panthers legden donderdag Duitsland over de knie en staan zo voor de tweede keer ooit in de EK-finale. Als ze Nederland kunnen kloppen, zou dat een fameuze stunt zijn. Maar de Belgische hockeyrouwen geloven erin. In onderstaande liveblog zit u op de eerste rij om niets te missen in aanloop naar de match en de wedstrijd zelf. De match, zaterdag om 14u45, is ook live te volgen op VTM.