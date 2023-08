LIVE NEDERLAND-BELGIË (VTM). Panthers tappen moed in tweede kwart, maar gaan wel rusten met dubbele achterstand

De Kerpel en Red Lions azen op revanche tegen Duitsland: “Wij hebben stappen gezet die zij niet gemaakt hebben”

Daags na de 5-1-zege tegen Spanje en een dag voor de derde poulematch tegen Oostenrijk heerst er vertrouwen en rust in het Belgische kamp op het EK hockey in Mönchengladbach. Maar vooral honger. Om de Europese titel te verlengen. En om revanche te nemen op Duitsland na die verloren WK-finale vorig jaar. De Kerpel windt er geen doekjes om: “Dit toernooi staat in het teken van revanche.”