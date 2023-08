LIVE NEDERLAND-BELGIË (VTM). Panthers kijken tegen dubbele achterstand aan, kunnen ze nog terugvechten?

John-John Dohmen alleen wereldre­cord­hou­der caps in hockey met 454 (!) interlands: “Kan een boek schrijven over zijn kwalitei­ten”

De Red Lions vieren een mijlpaal in de EK-match tegen Engeland. De 35-jarige John-John Dohmen speelt zijn 454ste interland: met dat straffe aantal caps mag hij zich de unieke wereldrecordhouder in het hockey noemen. “Ik kan een boek schrijven over zijn kwaliteiten”, zegt bondscoach Michel van den Heuvel.