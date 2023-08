LIVE NEDERLAND-BELGIË (14u45, VTM). Speelsters van beide landen arriveren tegelijkertijd aan stadion

De Red Panthers staan zo voor de tweede keer ooit in de EK-finale. Als ze Nederland kunnen kloppen, zou dat een fameuze stunt zijn. Maar de Belgische hockeyrouwen geloven erin. In onderstaande liveblog zit u op de eerste rij om niets te missen in aanloop naar de match en de wedstrijd zelf. De match, vandaag om 14u45, is ook live te volgen op VTM.