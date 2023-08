LIVE EK HOCKEY (VTM 2). 2-2! De Red Lions zetten snel orde op zaken

“Het leven is veel leuker als je wint”: strafcor­ner­spe­ci­a­list Alexander Hendrickx wil met Red Lions weer goud rapen op EK hockey

Hij is sinds kort toegetreden tot de club van de dertigers maar Alexander Hendrickx is nog lang niet oud of versleten, laat staan dat hij aan stoppen denkt. De koning van de strafcorners wil met de Red Lions zelfs de Spelen 2028 halen. Maar first things first: het EK hockey. “Een ander land zien feesten zoals Duitsland op het WK? Dan wil ik zo snel mogelijk weg. Ik hààt verliezen.”