LIVE EK HOCKEY (VTM 2). 1-0! Denayer zet de Belgen meteen op voorsprong

Arthur De Sloover: "Wisten dat de groepsfase normaal gezien geen probleem mocht vormen"

Met het vertrouwen bij de Lions zit het wel goed. Tegelijkertijd is Arthur De Sloover realistisch genoeg om te beseffen dat het toernooi morgen pas begin in de halve finales. "Ik denk het wel. We wisten dat de groepfase normaal gezien geen probleem mocht vormen. Ik denk dat morgen andere koek zal worden. Het echte werk komt er dan pas aan."

In de slotwedstrijd versloeg België Oostenrijk met 3-1. "Zij speelden een beetje op de manier waarop we Nederland morgen verwachten. In die zin is het - tussen aanhalingstekens - een goede oefenwedstrijd geweest om enkele zaken uit te proberen. Ik denk dat we het goed hebben gedaan en dat we klaar zijn voor morgen. Ik zie echt een ploeg staan op het veld. Met het niveau dat we nu halen, hebben we een goede kans om de finale te bereiken en misschien zit er wel meer in."