KIJK. “Zullen niet voor draw spelen”: Red Panthers hebben verlies tegen Nederland verteerd en willen morgen halve finale veiligstellen

De Red Panthers kwamen verdienstelijk voor de dag tegen Nederland. Maar het klasseverschil bleek nog net iets te groot. Van grote ontgoocheling is daags na de nederlaag geen sprake in het kamp van de Red Panthers. “Onze structuur was goed en defensief stonden we sterk, maar aanvallend kan het nog beter”, zegt Charlotte Englebert. “Al was het geen ‘must win game’ voor ons. De wedstrijd tegen Spanje is dat wél.”

Toch is een overwinning geen noodzaak voor de Red Panthers. Ook een gelijkspel volstaat in principe voor kwalificatie voor de halve finales - dan halen de Panthers het op doelsaldo. “We spelen niet voor een gelijkspel. We willen met duidelijke cijfers winnen”, is Englebert stellig. Haar ploeggenote Judith Vandermeiren treedt haar daarin bij. “Teren op een gelijkspel loopt meestal verkeerd af. Ik ben er trouwens zeker van dat als we onze sterktes goed benutten, we Spanje echt pijn kunnen doen.”

“Ik merk wel dat er al wat kopjes in de halve finale zitten, maar Spanje is nu het enige dat telt”, vervolgt Vandermeiren. “We mogen niet overmoedigen zijn en denken aan Duitsland in de halve finale. Dat hebben we in het verleden wel al gedaan. Die fout maken we niet nog eens.”

