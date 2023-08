KIJK. Morgen wacht grote uitdaging voor Panthers: “Ooit kloppen we Nederland. Is het niet op dit EK, dan op de Spelen in Parijs”

Bondscoach Ehren: “Ooit kloppen we Nederland”

“Een 5 of 6-0, ik had er op gehoopt”, zegt bondscoach Raoul Ehren na de match. “Na het derde kwart stond het maar 2-0, maar we zijn blijven jagen. Uiteindelijk ben je nog teleurgesteld dat we er geen zeven maken. (lacht) En dan had ik er acht gewild. We zijn als coach niet snel tevreden. Maar als je het toernooi zo start, zó dominant. Dan hebben we het gewoon goed gedaan.”

Morgen wacht Nederland, het nummer één van de wereld en het land dat België eindelijk eens wil kloppen. Als het kan morgen, en als het even kan dus ook in de finale volgende week. “Morgen wordt niet te vergelijken. Vandaag hebben we voortdurend de bal. Maar we gaan kijken of we voor een leuke surprise kunnen zorgen. Ik ben er in ons proces van overtuigd dat we uiteindelijk van Nederland gaan winnen. Is het niet morgen of volgende week in de finale, dan zal het op de Olympische Spelen in Parijs zijn. Maar dat moment zal komen.”