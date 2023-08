KIJK. Geen EK-finale voor de Red Lions: Nederland straft foutjes België genadeloos af

De Red Lions missen de afspraak op de EK -finale. Titelverdediger Nederland kwam een vroege achterstand te boven en profiteerde in de slotfase van een defensieve fout voor de 2-3-zege. België mist zo de kans op een tweede EK-titel en rechtstreeks olympisch ticket. Zondag volgt wel nog de strijd om het brons tegen Duitsland of Engeland.

KIJK. Nederland verslaat België met 2-3

Het scenario leek voor de Lions aanvankelijk even gunstig te verlopen als de Red Panthers gisteren tegen Duitsland: België wist al na twee minuten te scoren. Cédric Charlier leverde de perfecte assist, Felix Denayer tipte de bal subtiel in doel.

Oranje in de achtervolging dus: het team trok het laken naar zich toe. Vanasch was bij de pinken om een snelle gelijkmaker van Duco Telgenkamp te beletten. Voorts speelde Oranje met zijn overwicht weinig klaar in het eerste kwart. De Red Lions loerden op de counter, maar konden niet profiteren van slordigheden in de Nederlandse opbouw.

In het tweede kwart startte België scherp met een afgedwongen penaltycorner door Cédric Charlier. Specialist Alexander Hendrickx zag zijn poging geweerd. De Red Lions dirigeerden nu beter. De lichtvoetige Arno Van Dessel etaleerde op het middenveld met flitsen zijn flair. Maar veel gaten liet Oranje niet. België dwong wel nog twee penaltycorners af, opnieuw stuitte Hendrickx op twee gevatte intercepties.

De tweede helft bracht meer beroering. België schoot eerst in zijn eigen voet. Victor Wegnez miste een eenvoudige balcontrole, en Jonas de Geus kon zo alleen op Vanasch kon afstormen: hij miste niet. Nederland putte daar moed uit en stond een paar minuten later al op voorsprong na een scherpe counter afgerond door Thierry Brinkman. Maar België reageerde op zijn beurt alert. Van Dessel onderschepte slim een Nederlandse pass en lanceerde Nicolas De Kerpel die al schuivend de bal voorzette. Onder druk van Florent Van Aubel ging de bal via de stick van Joep de Mol in doel (2-2).

Spanning troef dus voor het vierde kwart. België mocht opgelucht ademhalen dat Tijmen Reyenga een penaltycorner nipt naast knalde. Nederland mocht dan weer zijn doelman Maurits Visser bedanken hoe hij de weg voor een splijtende Belgische counter versperde. Het duel stevende op shoot-outs af, maar drie minuten voor tijd besliste een slordige controle van Hendrickx in de defensie daar anders over: Telgenkamp nam het geschenk in ontvangst en knalde de 2-3 voorbij Vanasch.

Een domper voor België dat zo net als op het vorige EK de weg naar de finale versperd ziet door de noorderburen. Door het missen van de EK-finale grijpt België ook naast de kans om een rechtstreeks olympisch ticket af te dwingen en zal het Parijs 2024 moeten halen via het olympisch kwalificatietoernooi.

Liveblog bekijk belangrijke updates Nederland wint! 2-3 GOAL Telgenkamp Over en uit voor de Red Lions? Telgenkamp sleept de 2-3 - met nog drie minuten op de klok - voorbij Vanasch in doel. Een cadeautje van de Belgen, want Hendrickx sloeg ongelukkig naast de bal. Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven. De Kerpel voorlangs De Kerpel haalt verschroeiend uit, maar zijn poging gaat voorlangs. Jammer, want dit had een wereldgoal geweest. Eerste strafcorner Nederland Nederland krijgt een eerste strafcorner, maar Reyenga sleept de bal naast de kooi van Vanasch. Start Q4 Worden het shoot-outs of krijgen we toch nog een winnaar? Einde Q3 2-2 GOAL De Kerpel Het gaat snel in Mönchengladbach. Een paar minuten na de 1-2 van Brinkman brengt De Kerpel de Lions langszij. Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven. 1-2 GOAL Brinkman Nederland gaat op en over België. Het is Brinkman die Vanasch te grazen neemt. Wat nu Lions? Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven. Doelpunt Ghislain afgekeurd Ghislain lijkt de Belgen opnieuw op voorsprong te zetten, maar zijn treffer wordt afgekeurd. Hij raakte de bal met de bolle kant van zijn stick 1-1 GOAL De Geus Plots hangen de bordjes opnieuw in evenwicht. Wegnez mist zijn controle en zo kan De Geus alleen op Vanasch af. Hij twijfelt niet en jast de 1-1 staalhard in doel. Alles te herdoen. Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven. Nederland kan niet profiteren Kina lijdt dom balverlies, maar Nederland speelt het slecht uit. Weg kans. Start Q3 Einde Q2 De Red Lions zoeken met een 1-0-voorsprong de kleedkamers op. Houden ze stand in de tweede periode? Prima mogelijkheid Nederland Van Dam brengt de bal staalhard voor doel, maar hij vindt geen ploeggenoot. België haalt opgelucht adem. Visser houdt Hendrickx van de 2-0 Hendrickx - de topschutter op dit EK - geraakt maar niet niet voorbij Visser. De Nederlandse doelman staat alert te keepen op de strafcorners voor de Belgen. Groene kaart Ghislain Ghislain moet na een domme én onnodige fout twee minuten plaatsnemen op het strafbankje. De Nederlanders spelen eventjes met een mannetje meer. Ei zo na Hendrickx De strafcorner van Hendrickx wordt door Kroon van de lijn gehaald. Strafcorner België De eerste strafcorner van de wedstrijd is voor België. Kan Hendrickx de 2-0 tegen de touwen jassen? Start Q2 Einde Q1 De Lions leiden na een snelle goal van Denayer. Nederland probeerde te reageren, maar een sterke Vanasch pakte uit met een knappe redding.

