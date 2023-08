John-John Dohmen straks alleen wereldrecordhouder caps in hockey met 454 (!) interlands: “Kan een boek schrijven over zijn kwaliteiten”

Het wereldrecord was meer dan een decennium lang in handen van de Nederlander Teun de Nooijer die in de finale van de Spelen van Londen 2012 zijn 453ste cap pakte en daarna als een van de beste spelers ooit het hockey uitzwaaide. Dohmen had er eerder geen geheim van dat het breken van dat record op zijn bucketlist stond: “Het is zeker een uitdaging. Ik zal er alles aan doen om te bereiken.”

Vorige maand had Dohmen het aantal al geëvenaard in de Pro League. Maar als hij straks in actie komt, gaat hij er dus voorbij. Bondscoach Michel van den Heuvel prijst Dohmen voor zijn straffe bijdrage aan het Belgische hockey: “Tactisch is John-John een van de beste spelers die ik ooit gezien heb. En hij is nog steeds een ongelooflijke atleet. Ik kan een boek schrijven over zijn kwaliteiten. Hij is een ongelooflijke winnaar en beweegt enorm strategisch over het veld. Positioneel weet hij de momenten goed te kiezen om voor de goal te komen. John-John ruikt hockey. België mag enorm trots zijn dat we zo’n mooie speler in het team hebben.”