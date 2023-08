EK-debutanten en scorende Ghislain en Onana vallen in de smaak bij Red Lions: “Wij jonkies voelen ons op ons gemak in zo een geweldig team”

KIJK. De knappe opener van Ghislain tegen Spanje

De 24-jarige Ghislain zit al een twee goals op dit EK in het Duitse Mönchengladbach. Net als tegen Engeland devieerde hij in het tweede groepsduel tegen Spanje een inzenden prima in doel, goed om de ban te breken. In de EK-kern gold Ghislain toch als de surprise du chef van bondscoach Michel van den Heuvel. Want niet evident is het om de voorkeur te krijgen op Tom Boon, die als jarenlang gevestigde en gelouterde aanvaller bij de Red Lions voor dit EK uit de boot viel.

Deze week toont Ghislain dat hij met die druk best goed omgaat. “Ik ben geen doelpuntenmachine zoals Boon, maar ik probeer ook veel energie te brengen”, zegt Ghislain. En hij toont toch een neus voor goals te hebben en weet positioneel goed in de ruimte te duiken. “Ik scoor het makkelijkst als ik niet te hard nadenk in de cirkel, dan beslis ik in een tel. Ik ben heel goed in kleine afbuigingen of met een backhand. Daar houd ik echt van.”

Volledig scherm William Ghislain. © Philippe De Putter / Photo News

Het viel op hoe blij de andere Red Lions waren voor Ghislain bij zijn doelpunt: ze gunnen het de jonge gast alsof hij de chouchou is. “Ik denk dat alle jonkies zich erg op hun gemak voelen in zo’n team, dat voor mij het beste ter wereld is”, zegt Ghislain. “Ze noemen met ‘Ketje’ en zijn beschermend over mij. Ze weten dat ik de afgelopen maanden hard heb gewerkt om hier te kunnen staan. De meer ervaren spelers helpen enorm.”

Is Ghislain klein en vinnig van gestalte, dan is die andere debuterende EK-aanvaller Nelson Onana (23) fysiek een imposante verschijning. Als aanvaller is hij niet beroerd om verdedigend heel veel werk op te knappen. Zijn goal in het vierde kwart was een pareltje. Ook Onana roemt de teamspirit: “De eerste keer scoren op een EK is voor elke speler iets speciaal. Ik kon voelen dat het hele team blij voor me is, en ik ben natuurlijk ook blij voor mezelf dat ik zo deel uitmaak van de zege.”

Volledig scherm Nelson Onana trof in het laatste kwart raak tegen Spanje. © Philippe De Putter / Photo News

Onana voelt zich goed ingeburgerd bij de Red Lions. “De jongeren weten wat ze moeten doen in het team. Ik ben blij dat William al zijn tweede goal maakt en Arno (de 20-jarige Van Dessel, red.) bewijst zich op het middenveld. We proberen het simpel te houden en moeten onze opdrachten vervullen. Beetje bij beetje zullen we dan dingen lukken die moeilijker en mooier voor het publiek en het team zijn. Zo zal onze verantwoordelijkheid evolueren.”

KIJK. Ook Onana treft prachtig raak: 5-1

Onana en Ghislain delen trouwens samen de kamer in het spelershotel. “Op de slaapkamer hadden we het er nog over dat Nelson iets minder geluk had dat hij tegen Engeland niet gescoord had”, zegt Ghislain. “Maar tegen Spanje zou hij een nieuwe kans krijgen. Dus ik was echt blij voor hem als hij die goal gemaakt had. We zullen beiden goed slapen deze nacht.”

Volledig scherm © Philippe De Putter / Photo News