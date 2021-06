De kroon op het werk: Red Panthers veroveren bronzen medaille op EK hockey

In een recent verleden bleken de Spaanse dames een stevige stoorzender voor onze Red Panthers. Op het WK 2018 in Londen namen België en Spanje het tegen elkaar op in de cross-over om een plek in kwartfinale, maar na een scoreloos gelijkspel gingen onze hockeyvrouwen na uiterst betwistbare shoot-outs onderuit. Twee jaar geleden op het EK in Antwerpen hadden de Panthers in hun laatste groepsduel genoeg aan een gelijkspel tegen Spanje om naar de halve finale door te stoten. Deze keer was het Carlota Petchame die de Panthers nekte. In de 43ste minuut scoorde zijn het enige doelpunt uit de wedstrijd. De Panthers werden verwezen naar de plaatsingswedstrijden.

Deze keer begonnen de meisjes van bondscoach Raoul Ehren met een zeer positieve mindset aan het duel om brons tegen Spanje. In de drie groepsduels in Amstelveen ontgoochelden de Panthers nooit en in halve finale legden ze zowaar Nederland het vuur aan de schenen.

In het eerste kwart ging België meteen op die goede vibe door: ze doken zeven keer in de cirkel van Spanje op en versierden twee strafcorners. De pogingen van Stephanie Vanden Borre gingen er echter niet in.

Na het eerste kwartier bleef de druk van de Panthers aanhouden: Ambre Ballenghien was twee keer dicht bij een doelpunt en France De Mot kon net niet afronden. In minuut 21 was het dan toch oververdiend raak. Kapitein Barbara Nelen zette zich door op links en vanuit een moeilijke hoek werkte ze bijzonder knap af over de Spaanse keeper: de Panthers 1-0 voor tegen een team dat straks naar de Olympische Spelen gaat en zevende staat op de wereldranglijst. De Spaanse meisjes kwamen na dat doelpunt voor het eerst wel ietwat opzetten. Aan het einde van de eerste helft werd een eerste Spaanse strafcorner mooi gestopt door Elodie Picard. Ruststand: 1-0.

Volledig scherm © ANP

Ook in de tweede helft bleven de Panthers het Spaanse gevaar afhouden. Sterker nog: Abi Raye maakte er in de 42ste minuut 2-0 van. Ze tikte een voorzet van Alix Gerniers hoog in doel. De Panthers op rozen. Spanje kreeg in kwart drie nog wel twee strafcorners, maar scoren lukte niet. Bij die laatste pc kwam de bal hard tegen de hand van Michelle Struijk. Zij moest naar de kant, maar kwam in het laatste kwartier terug op het veld.

In de eerste minuut van het vierde kwart kregen de Panthers toch een tegengoal te verwerken: Lucia Jimenez maakte er 2-1 van. Net als in de wedstrijden tegen Duitsland en Engeland lieten de Panthers zich niet van de wijs brengen en ze reageerden meteen. Amper een minuut na de tegentreffer werkte Ambre Ballenghien genadeloos af (3-1). Voor de 20-jarige meteen haar vierde treffer van het toernooi. De Panthers verzuimden vervolgens de score nog verder uit te diepen. Judith Vandermeiren schoot over en Abi Raye maakte alleen voor de Spaanse doelvrouw de foute keuze. In de laatste vier minuten werden nog drie Spaanse strafcorners onschadelijk gemaakt. Het bleef uiteindelijk 3-1 en de Panthers vierden die bronzen medaille uitbundig. Een mooie bekroning van een bijzonder knap toernooi.

Omdat er voor de Belgische vrouwen geen Olympische Spelen op het programma staan, zijn zij nu even aan rusten toe. Op 6 oktober beginnen zij aan een nieuw Pro League-seizoen met een duel in Nederland. Daarna is het uitkijken naar het volgende grote doel: het WK 2022. Spanje en Nederland zijn dan de gastlanden. De matchen worden in Terrassa en Amstelveen afgewerkt.

De Red Panthers begonnen tegen Spanje met Elena Sotgiu, Emma Puvrez, Hélène Brasseur, Lien Hillewaert, Stephanie Vanden Borre, Michelle Struijk, Barbara Nelen, Charlotte Englebert, Abi Raye, Alix Gerniers en Ambre Ballenghien. Later volgden: Elodie Picard, Tiphaine Duquesne, Pauline Leclef, Judith Vandermeiren, Justine Rasir, France De Mot en Louise Versavel.

Volledig scherm © AP