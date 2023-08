Charlotte Englebert, cruciaal bij Red Panthers voor EK en olympische droom: “Ik een wereldvedette? Klinkt leuk, maar ook wat raar”

EK Hockey Technisch directeur Adam Commens blikt vooruit naar EK-finale: “We kunnen twee maanden voorsprong nemen”

Wereldkampioen België start straks om 20.30 uur op het Wilrijkse Plein in Antwerpen als uitgesproken favoriet aan de EK-finale tegen Spanje. Als we de 0-2 nederlaag van twee jaar geleden wegdenken – op dat moment was België in de poulefase van het EK in Amsterdam reeds zeker van een plaats in halve finale – dan is het reeds elf jaar geleden dat de Belgen na de reguliere speeltijd nog eens van Spanje verloren. Die wedstrijd was de openingsmatch voor de Belgen op de Spelen 2008 in Peking.