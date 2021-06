Bondscoach Red Panthers: “We willen al in 2024 olympische medaille”

EK hockeyDe Red Panthers hebben op het EK een uitmuntende groepsfase achter de rug. Terwijl olympisch kampioen Engeland vanaf vandaag plaatsingswedstrijden moet spelen, staan de Panthers op het hoogste podium in de halve finale tegen Nederland. Raoul Ehren, sinds december 2020 bondscoach, straalt in Amstelveen. De verjongingskuur brengt nu al resultaat op.

Zowel tegen Duitsland als tegen Engeland incasseerden de Red Panthers in de slotfase van de wedstrijd een doelpunt, maar telkens knokten onze hockeyvrouwen terug en lukten de gelijkmaker. Een compleet nieuw gegeven voor de Panthers, die in het verleden dikwijls in de slotfase van een wedstrijd onderuitgingen. “Neen, ik ben geen tovenaar”, lacht bondscoach Raoul Ehren. “Mijn voorganger Niels Thijsen had de moeilijke opdracht om de verjongingskuur in te zetten, ik bouw verder en leg mijn accenten. Die gelijkmakers waren oververdiend: dát is het belangrijkste. Zowel tegen Duitsland als Engeland namen we onbevreesd het heft in handen. Het was mooi om de ontlading van de meisjes te zien na afloop tegen Engeland. Onze jongeren gaan onbevreesd de strijd aan. Schitterend.

Voorlopig klopt het plaatje helemaal onder bondscoach Ehren. Hij geeft vrijheid aan de creatieve speelsters, zet een sterk defensief blok en rekent op de snelheid van de spitsen in de tegenaanval. “Dit momentum mogen we niet meer loslaten”, zegt Ehren. “We willen in de toekomst niet gewoon meedoen om mee te doen. We willen medailles. Zelfs al op de Spelen in Parijs.”

Tegen ‘zijn’ Oranje

Straks staat Ehren met zijn Panthers dus tegenover zijn thuisland Nederland. Met acht Oranje-speelsters werd hij vorige maand met Den Bosch nog landskampioen in de Hoofdklasse. Bij Den Bosch veroverde Ehren trouwens veertien titels. “Als Nederland goed hockeyt, dan is Oranje beter dan iedereen”, aldus Ehren. “We mogen echt geen twaalf strafcorners tegen krijgen. De druk is er nu af en we gaan de bus niet parkeren. Ik weet hoe de Nederlandse speelsters passeren en hoe ze verdedigen, maar het is niet gemakkelijk om dat door te geven. Het gaat tenslotte om wereldspeelsters. Mocht het tot shoot-outs komen, dan heb ik wel enkele tips (lacht). De Nederlandse keepers ken ik ook door en door.”

