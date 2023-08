ANALYSE. “De Gouden Generatie kan met deze jongeren verder leven”: Thomas Briels ziet dat de toekomst mooi is

Briels zag hoe de Lions tegen Oostenrijk naar hun beste vorm toegroeiden, ook al was de 3-1 toch vooral een zakelijke zege. “Het ging altijd een wat vreemde match worden", zegt de speler die er nog bij was tijdens de olympische triomf in Tokyo 2021. “Ik had wel verwacht dat ze na de pauze nog wat meer zouden scoren nadat Oostenrijk al veel gegeven had in de eerste helft. Maar het was telkens net niet.”